Shoppen mit 2G-Regel: Menschenschlangen vor Geschäften

Köln (dpa/lnw)

Am ersten Tag der 2G-Regel für den Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen haben sich mancherorts Menschenschlangen vor Geschäften gebildet. Zu beobachten war das etwa in der Innenstadt von Köln. Vor Läden standen zur Mittagszeit zum Teil 30 oder 40 Menschen an, um nach einer Kontrolle eingelassen zu werden, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa