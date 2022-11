Sicherheitsbedenken: Turnier mit Werder Bremen abgesagt

«In Zusammenarbeit mit den Behörden in Düsseldorf, Bielefeld und Bremen sind Erkenntnisse erlangt worden, dass mit der Anreise einer größeren Anzahl gewaltbereiter Personen zum Fußballturnier am Samstag in Lohne zu rechnen ist. Deswegen wurde im Einvernehmen mit dem Veranstalter und den betroffenen Vereinen beschlossen, das Fußballturnier abzusagen», teilte die Polizei-Inspektion Cloppenburg/Vechta am Donnerstag mit. Das Turnier wird nicht nachgeholt.