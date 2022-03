Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Gladbeck

Gladbeck (dpa/lnw)

Sieben Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag schlugen Flammen aus drei Fenstern und die Straße war stark verraucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Fünf Menschen seien zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude gewesen. Die drei Frauen und zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren seien von der Feuerwehr über das Treppenhaus gerettet worden.

Von dpa