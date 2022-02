Siemoneit-Barum: «Vielleicht kommt die Lindenstraße zurück»

Bad Vilbel (dpa)

Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum könnte sich eine Rückkehr der Fernsehserie «Lindenstraße» vorstellen. Vor zwei Jahren, als die ARD-Serie eingestellt wurde, sei das noch anders gewesen, sagte die 44-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Aber: «Seit so vieles wiederkommt und so vieles im Streaming möglich ist, denke ich, vielleicht kommt die Lindenstraße doch zurück.» Siemoneit-Barum war 30 Jahre lang als Iffi Zenker Teil der erfolgreichen Serie - und wäre im Fall eines «Lindenstraße»-Comebacks gern wieder dabei: «Ich wäre definitiv am Start, wenn das seriös umgesetzt würde.»

Von dpa