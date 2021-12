Smartwatch wählt automatisch Notruf: Spur führt in Klinik

Nach dem automatischen Notruf einer sogenannten Smartwatch hat die Düsseldorfer Feuerwehr dem Besitzer der Uhr aus einer misslichen Situation helfen können. Wie sich herausstellte, war er als Patient in einem Krankenhaus neben seinem Bett gestürzt und konnte die Notrufknöpfe nicht erreichen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Durch einen Anruf der Feuerwehr in der Klinik sei das Pflegepersonal auf die Lage des Patienten aufmerksam gemacht worden. Weil die Smartwatch allerdings mangels GPS-Signal nur eine ungenaue Ortsangabe gesendet hatte, waren zuvor umfangreiche Recherchen der Feuerwehr notwendig.

An der so ermittelten Wohnadresse des Uhrenbesitzers hatten die Rettungskräfte einige Mühe, mittels Leiter an der Hausrückseite dessen Ehefrau aufzuwecken, ebenfalls Besitzerin einer solchen Uhr, die aber kein Notsignal abgesetzt hatte.

Die ältere Dame wies dann auf ihren Ehemann hin, der sich mitsamt seiner Uhr in einem nahe gelegenen Krankenhaus befinde. Dort wurde der Mann nach dem Anruf der Feuerwehr schließlich aus seiner misslichen Lage befreit.