Solidarität mit der Ukraine: Friedensdemo gestartet

Gegen den Angriff auf die Ukraine hat am Samstag in Düsseldorf eine Demonstration unter dem Motto «Zusammen gegen die russische Aggression» begonnen. Die Initiatoren hatten 1000 Personen angemeldet, man rechne aber mit erheblich mehr Teilnehmern, sagte ein Polizeisprecher am späteren Mittag. Für den Nachmittag war ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. Auch mehrere Politiker hatten ihr Kommen angekündigt, darunter der stellvertretende NRW-Regierungschef Joachim Stamp (FDP).

Zudem wollte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) auf der Kundgebung reden. Erwartet wurden auch einige Bundestagsabgeordnete, NRW-Grünen Chefin Mona Neubaur und die ukrainische Generalkonsulin, Iryna Schum. Auf Plakaten waren Aufschriften wie «Stop Putin» oder «Refugees welcome!» (Flüchtlinge willkommen!) zu lesen. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar begonnen. Seitdem sind weit mehr als eine Millionen Ukrainer auf der Flucht, es gibt Verletzte und Tote.

Veranstalter in Düsseldorf sind zwei Organisationen, die sich auch für die Demokratiebewegung in Belarus einsetzten. So waren neben gelb-blauen Symbolen für die Ukraine auch Flaggen in Weiß-Rot-Weiß als Symbol der Demokratiebewegung in Belarus zu sehen. Diese lässt der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko mit Gewalt niederschlagen.