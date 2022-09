Solidaritätskundgebung für gestorbene Iranerin

Essen (dpa/lnw)

Rund 450 Demonstrierende haben am Freitag bei einer Protestkundgebung in der Essener Innenstadt «Solidarität mit den Frauen im Iran» gefordert. Auf ihren Transparenten war unter anderem zu lesen: «Weg mit dem Mullah-Regime», «Für ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt» oder «Nieder mit der islamischen Republik». An Fahnenstangen wurden Kopftücher geschwenkt. Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung friedlich.

Von dpa