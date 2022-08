Sonne, Wolken und einzelne Schauer in NRW

Essen (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen meist freundlich mit wenig Regen. Am Dienstag soll es zunächst keinen Niederschlag geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad Celsius ist es demnach meist heiter bis wolkig, zum Abend hin sollen sich die Wolken von Südwesten her verdichten. In der Nacht zu Mittwoch werden vor allem im Süden des Landes einzelne Schauer erwartet. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad.

Von dpa