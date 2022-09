Sonnenbrille gefunden: Spur von vermisster Wanderin?

Waldshut-Tiengen (dpa)

Die Polizei hat nach dem Fund einer Sonnenbrille, die einer seit über zwei Jahren im Schwarzwald vermissten Wanderin gehört haben könnte, eine weitere Suchaktion gestartet. Polizisten sowie Mitarbeiter der Bergwacht hätten die unmittelbare Umgebung der Fundstelle bereits am Montag durchkämmt, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Das Modell sei mit der Brille identisch, die die 26 Jahre alte Scarlett S. aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen auf ihrer Tour trug. Eine Frau habe die Brille auf einer Wanderung auf dem Schluchtensteig-Wanderweg entdeckt. Zuvor hatte der «Südkurier» berichtet.

Von dpa