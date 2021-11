Sonniges Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird herbstlich und freundlich. Am Mittwochvormittag werde es meist sonnig, in einzelnen Tallagen löst sich der Nebel nur zögerlich auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im äußersten Norden des Landes könne die Bewölkung zunehmen, es bleibe jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bilden sich demnach im Norden dichte Wolken, während es im Süden nebelig wird. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 0 Grad.

Von dpa