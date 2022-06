Sonniges Wetter in NRW: Am Mittwoch bis 29 Grad

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf sommerliche Temperaturen freuen. Am Dienstag werde es im Süden und Westen des Landes sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Nur im Nordosten könnten vereinzelte Wolken auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibe es klar und trocken bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad.

Von dpa