Spahn: «Wir sind an vielen Stellen zerrissen»

Münster (dpa) -

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Zerrissenheit innerhalb der CDU beklagt. «Wir sind an vielen Stellen zerrissen», sagte Spahn beim Deutschlandtag der Jungen Union am Samstag in Münster. «Wir haben an vielen Stellen, und das nicht erst seit ein paar Wochen, ein Klima des Misstrauens, das sich breit gemacht hat, und auch eine Krise des Zusammenhalts.»

Von dpa