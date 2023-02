Sparkassenverband Westfalen-Lippe stellt Geschäftszahlen vor

Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe informiert am heutigen Tag (11.30 Uhr) über das Geschäftsjahr 2022. Sparkassen-Präsidentin Liane Buchholz will dabei erläutern, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, Rezessionsängste und Zinswende auf die Bilanz der rund 50 Institute mit über 22.000 Mitarbeitern im vergangenen Jahr hatte.

2021 hatten die Privatkunden im zweiten Corona-Jahr mit 90,6 Milliarden Euro (plus 3,4 Prozent) mehr Geld auf die hohe Kante gelegt, bei den Kreditzusagen an Privatkunden gab es mit fast 10 Milliarden Euro ein Plus von 9,4 Prozent. 8,1 Milliarden davon gingen in den Wohnungsbau. Ob der Trend anhält, wird neben Buchholz auch Vizepräsident Jürgen Wannhoff erklären.