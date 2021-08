SPD droht mit Untersuchungsausschuss zur Flut

Die SPD-Fraktion droht der Landesregierung mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Der Landesregierung sei ein Katalog mit 45 Fragen übermittelt worden, sagte der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Sven Wolf, am Mittwoch in Düsseldorf. Sie habe die Chance, diese Fragen bis zum 6. September vollumfänglich zu beantworten. Tue sie das nicht, bleibe als letzten Mittel der Opposition nur ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Der SPD-Politiker warf der Landesregierung vor, sich in Zuständigkeitsfragen zu flüchten.

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli starben in Nordrhein-Westfalen nach dem bisherigem Stand 49 Menschen. Es entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in einer Höhe von etwa 13 Milliarden Euro.