SPD fordert Hilfsfonds für Region nach A45-Brückendesaster

Düsseldorf (dpa/lnw)

Aus der SPD-Landtagsfraktion wird die Einrichtung eines eigenen Hilfsfonds für Betroffene gefordert, die durch das Aus der maroden Autobahnbrücke Rahmede im Sauerland in Not geraten sind. «Es ist eine einzige Katastrophe, die sich da in der Region abspielt», sagte der SPD-Abgeordnete Gordon Dudas am Mittwoch im Verkehrsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. «Diese Region schreit und bittet um Hilfe.» Die Lage sei dort seit der Vollsperrung der A45-Talbrücke bei Lüdenscheid an der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse «absolut unerträglich».

Von dpa