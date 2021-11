SPD fordert Rettungsprogramm für Kinderkliniken

Die SPD in Nordrhein-Westfalen klagt «dramatische Versorgungsengpässe» in Kinder- und Jugendkliniken an. Da in diesem Jahr besonders viele schwer unter dem RS-Virus leidende Kinder stationär behandelt werden müssten, stünden die Kinderkliniken vor akutem Personal- und Bettenmangel. Besonders schwierig sei es derzeit im Münsterland, Klinikplätze in Wohnortnähe zu bekommen.

Die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat, forderte die Landesregierung am Montag in Düsseldorf auf, spätestens in der nächsten Woche zu einem «Gipfel Kindermedizin» einzuladen. Jetzt müssten alle relevanten Akteure aus der Gesundheitsbranche und der Politik an einen Tisch, um schnelle Lösungen zu finden.

RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger akuter Erkrankungen der Atemwege. Die Corona-Pandemie könnte aus Expertensicht eine Ursache sein, warum das Immunsystem der abgeschotteten Kinder in diesem Jahr schlechter auf RSV vorbereitet ist.

Kapteinat nannte unter anderem Kinderkliniken in Dortmund, Düsseldorf und Aachen als Beispiele für steigende Belegungszahlen mit derart infizierten Kindern. «Das Klinikum in Datteln musste bereits Kinder aufgrund Bettenknappheit abweisen», berichtete sie.

Besonders schwierig sei es derzeit im Münsterland, Klinikplätze in Wohnortnähe zu bekommen - was bei dieser schweren Atemwegsinfektion für Eltern kleiner Kinder sehr beängstigend sei. Auch der Landesverband Leitender Kinder- und Jugendärzte habe in einem Brief ans NRW-Gesundheitsministerium bereits Alarm geschlagen: «Vielfach müssen Rettungswagen lange Wege in Kauf nehmen, um eine aufnahmebereite Klinik zu finden.»

Die SPD fordert fünf Millionen Euro Soforthilfe, um das ohnehin schon ausgedünnte Netz an Kinder- und Jugendklinken wenigstens zu erhalten und um Pflegepersonal kurzfristig einstellen zu können - notfalls zunächst auch auf Leiharbeitsbasis. Da Pflegekräfte im Schnitt nach nur wenigen Berufsjahren ausschieden, könnten hier eventuell noch Personalreserven gehoben werden, meinte Kapteinat.

Außerdem müsse das Fallpauschalensystem in der Kinder- und Jugendmedizin abgeschafft werden. Dieses Verrechnungsmuster mache zwar Hüftoperationen lukrativ, nicht aber die Behandlung der üblichen Kinderkrankheiten, kritisierte Kapteinat. Diese finanzielle Fehlsteuerung habe dazu geführt, dass immer mehr Abteilungen und Stationen der Pädiatrie geschlossen worden seien.