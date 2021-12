SPD-Fraktion: weitere Unterstützung für Karnevalsvereine

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag will die Karnevalsvereine mit einem Notfallfonds zusätzlich finanziell entlasten. Dazu soll das Land 20 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung stellen, um die Karnevalisten nach der Absage vieler Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie zu entschädigen. Laut einer Mitteilung vom Sonntag will die Fraktion einen entsprechenden Antrag an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags stellen.

Von dpa