SPD startet Aktion gegen Wohnungsnot: «Unhaltbare Situation»

Düsseldorf(dpa/lnw)

Zu wenig bezahlbare Wohnungen und steigende Mieten - die SPD-Opposition hat am Dienstag in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei in Düsseldorf einen Aktionsplan für mehr Wohnraum und bezahlbares Wohnen vorgestellt. «Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist unhaltbar», erklärte SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Von dpa