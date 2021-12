SPD stellt Fragen nach Wüst bei Twitter: Kritik an Antwort

In der knappen Replik der Regierung auf die Kleine Anfrage der SPD heißt es: «Die Betreuung und Pflege des persönlichen Twitterkanals von Hendrik Wüst erfolgt wie in der öffentlichen Profilbeschreibung angegeben durch "Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen + Landesvorsitzender der CDU NRW, und sein Team"». Ob es sich bei dem besagten «Team» um Mitarbeiter aus Partei oder Staatskanzlei handelt, bleibt offen - was aus Sicht der SPD brisant ist.

So heißt es in den Social Media-Richtlinien der Landesregierung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen: «Persönliche Accounts» von Regierungsmitgliedern dürfen nicht von Mitarbeitern gepflegt und betrieben werden. Die dürfen sich nur um die Accounts zum Beispiel eines Ministeriums kümmern, nicht einer Person.

Der Medienexperte der SPD-Fraktion, Alexander Vogt, nannte die knappe Antwort der Regierung auf seine Kleine Anfrage am Mittwoch «eine Frechheit». Er erwarte «klare Antworten» auf seine Fragen, so Vogt: «Wer steckt hinter "und sein Team" aus der Twitter-Profilbeschreibung – die Staatskanzlei oder das CDU-Parteibüro? Und was sagen die Social-Media-Guidelines der Landesregierung dazu – widerspricht der Ministerpräsident seinen eigenen Vorgaben?» Die Antwort der Staatskanzlei auf eine dpa-Anfrage stand zunächst noch aus.