SPD will Klarheit über Arbeitsplätze im rheinischen Revier

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Entscheidung für einen auf 2030 vorgezogenen Kohle-Ausstieg im rheinischen Revier fordert die SPD, den Strukturwandel dort nun doppelt so schnell voranzutreiben. Viel eher als ursprünglich gedacht gingen dort nun Arbeitsplätze verloren, mahnte die Strukturwandel-Beauftragte der SPD-Landtagsfraktion, Lena Teschlade. Die Landesregierung müsse den rund 14.000 Kohle-Beschäftigten im rheinischen Revier jetzt konkrete Antworten geben, sagte die Kölner Landtagsabgeordnete am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa