SPD will mehr über «mallorquinisches Homeoffice» wissen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag will mehr über das von ihr so betitelte «mallorquinische Homeoffice» von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) erfahren. In einer Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion an die Landesregierung heißt es unter anderem: «Mit welcher Amtsausstattung der Kommunikation und Datenverarbeitung ist die Ministerin Ursula Heinen-Esser in ihrer Zweitwohnung auf den Balearen ausgestattet?»

Von dpa