Sperrung: Güterzug-Waggons bei Dormagen entgleist

Nach einem Güterzugunfall in Dormagen bleibt die Bahnstrecke in Richtung Köln voraussichtlich noch bis zum Freitag gesperrt.

Betroffen seien die Regionallinien RE 6 und 7 sowie die S-Bahn-Linie 11, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet. Am Morgen waren in Dormagen aus noch ungeklärter Ursache drei Waggons eines Güterzuges entgleist. Diese müssten nun mit einem aus Fulda angeforderten Spezialkran wieder auf die Schienen gehoben werden, sagte der Sprecher. Während der Bergung werde die Strecke möglicherweise auch in der Gegenrichtung gesperrt.