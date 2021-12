Spitzengespräch zur maroden A45-Talbrücke in Lüdenscheid

Wie geht es weiter in der Region rund um Lüdenscheid, nachdem dort eine Brücke der Autobahn 45 für den Verkehr voll gesperrt werden musste? Bei einem Spitzentreffen von Bund, Land und Vertretern aus der Region soll diese Frage zum Wochenanfang geklärt werden.

Nach der Vollsperrung der Autobahn 45 bei Lüdenscheid kommen heute Vertreter von Bund, Land und aus der Region zu einem Spitzentreffen im Rathaus der Stadt zusammen. Auf Einladung der Autobahn GmbH des Bundes sollen die aktuelle Verkehrssituation auf den Umleitungsstrecken und die beschleunigte Planung für den Neubau der Brücke auf der Sauerlandlinie besprochen werden.

Neben der nordrhein-westfälischen Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) nehmen ein Vertreter aus dem Bundesverkehrsministerium, der Regierungspräsident, der Landrat, Abgeordnete und Vertreter der Wirtschaft an dem Treffen teil.

Die Autobahn ist seit Anfang Dezember zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord gesperrt, weil bei Kontrollen Schäden an der Talbrücke Rahmede entdeckt wurden. Um zumindest den Pkw-Verkehr wieder zu ermöglichen, soll die Brücke in den nächsten drei bis vier Monaten notdürftig verstärkt werden. Gleichzeitig soll eine Schrankenanlage aufgebaut werden, um den Schwerlastverkehr zukünftig an der Überfahrt der Brücke zu hindern.