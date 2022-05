Spitzenkandidatin Neubaur: CDU hat sich «moderner» gezeigt

Düsseldorf (dpa)

Die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat der CDU ein moderneres Auftreten im zurückliegenden NRW-Landtagswahlkampf bescheinigt. Auf die Frage, was nach der Wahl vom Sonntag für die CDU spräche, sagte sie am Abend in den ARD-«Tagesthemen»: «Für die CDU spräche, dass sie deutlich gewonnen hat an diesem heutigen Abend. Und dass die CDU in diesem Wahlkampf sich auch präsentiert hat als eine CDU, die moderner ist als sie noch vor wenigen Jahren hier in Nordrhein-Westfalen war.» Entscheidendes Kriterium der Grünen sei nun aber, wie viele eigene Inhalte man am Verhandlungstisch mit anderen Parteien erstreiten könne. «Danach werden wir entscheiden.»

Von dpa