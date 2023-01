Sportchef Krösche denkt nicht an Verkauf von Kolo Muani

Frankfurt/Main (dpa)

Eintracht Frankfurts Sportchef Markus Krösche denkt nicht an einen baldigen Verkauf von Frankreichs WM-Star Randal Kolo Muani. «Er ist hier und soll noch ein bisschen bleiben. Er hat noch viele Entwicklungsfelder und sehr gute Voraussetzungen. Wir denken nicht an Abschied, sondern denken an diese Saison und an die nächsten Jahre mit ihm zusammen», sagte Krösche vor dem Bundesliga-Spiel gegen Schlusslicht FC Schalke 04 am Samstag dem TV-Sender Sky.

Von dpa