Sprayer aus NRW sollen illegales Graffiti angebracht haben

Bad Wildungen (dpa)

Nachdem Graffitisprayer im Bahnhof Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen Zug illegal mit Farbe besprüht haben, ermittelt die Bundespolizei in Kassel gegen vier junge Männer. Ihnen wird unter anderem gemeinschaftlich begangene Sachbeschädigung vorgeworfen. Wie die Behörde mitteilte, wurden am Dienstag fünf Wohnungen der vier mutmaßlichen Täter durchsucht. Dabei seien Sprayerutensilien in großem Umfang als Beweismittel sichergestellt worden. «Nach unseren bisherigen Ermittlungen gelten alle vier überregional als tatverdächtig im Zusammenhang mit illegaler Graffiti», heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Von dpa