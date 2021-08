St. Pauli verpflichtet Bielefelder Marcel Hartel

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Marcel Hartel vom Bundesligisten Arminia Bielefeld verpflichtet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Unbestätigten Angaben zufolge soll der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Ablöse in Höhe von 350.000 Euro kosten. Hartel hatte in den vergangenen Jahren für den 1. FC Köln, Union Berlin und Bielefeld gespielt. Für die Arminia bestritt er in der Vorsaison 22 Partien in der Bundesliga.

«Mit Marcel Hartel bekommen wir einen flexiblen ​und laufstarken Mittelfeldspieler dazu, der offensiv denkt und in unserem System ​auf mehreren Positionen einsetzbar ist», sagte Sportchef Andreas Bornemann. Hartel freut sich auf das neue Umfeld. «Der FC St. Pauli ist ein toller Verein mit Ambitionen. Fans, Stadion und Stadt sind überragend. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, das Gesamtpaket stimmt einfach», sagte der gebürtige Kölner.