Staatsanwältin bedroht: Strafbefehl für Reichsbürger-Aussage

Wuppertal (dpa/lnw)

Weil sie eine Staatsanwältin bedroht haben soll, soll eine Wuppertalerin 2250 Euro zahlen. Die Frau sei als Angeklagte ihrem Strafprozess am Montag ferngeblieben, berichtete eine Sprecherin des Amtsgerichts am Dienstag. Daraufhin sei in Abwesenheit ein Strafbefehl über 2250 Euro gegen sie verhängt worden.

Von dpa