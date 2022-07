Städtischer Lastwagen komplett ausgebrannt

Mettmann (dpa/lnw)

Vermutlich wegen eines technischen Defekts im Hydrauliksystem ist ein städtischer Lastwagen in Ratingen in Brand geraten und durch das Feuer komplett zerstört worden. Der 61-jährige Fahrer habe am Dienstagmorgen plötzlich einen lauten Knall gehört und gleich darauf einen Brand an seinem Lkw bemerkt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Er habe das Fahrzeug gestoppt und es sofort mit zwei weiteren Mitarbeitern verlassen, bevor es in Vollbrand geriet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Von dpa