Stamp für gezielte Jobbörsen in Ghana und Nordirak

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Integrations- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) setzt sich für gezielte Jobbörsen in Ländern mit einer starken Migrationsbewegung nach Deutschland ein. Er werde nach Ghana, das westafrikanische Partnerland von NRW, reisen, wo sein Ministerium mit anderen Partnern ein Migrationsinformationszentrum aufbaue, sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Das Zentrum befinde sich direkt am internationalen Flughafen der Hauptstadt Accra. Es sei für Rückkehrer aus Deutschland gedacht. Gleichzeitig führe sein Haus Gespräche, wie umgekehrt eine «vernünftige legale Migration nach Deutschland möglich ist».

