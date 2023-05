Starkregen auf A3: 51-Jährige aus NRW schwer verletzt

Wegen eines Staus und des Regens sei sie am Sonntagnachmittag in Rheinland-Pfalz auf das Auto vor ihr aufgefahren, teilte die Polizei in Koblenz mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des vorderen Autos wurde leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Köln für etwa anderthalb Stunden gesperrt, zeitweise gab es einen Stau von zwölf Kilometern Länge.