Staus nach Bombenentschärfung am Autobahndreieck Köln-Heumar

Die Ein-Zentner-Bombe war am Vormittag bei Bauarbeiten an der A4 gefunden worden, wie ein Sprecher mitteilte. Im 300-Meter-Umkreis der Weltkriegsbombe habe sich kein Wohngebiet befunden. Dementsprechend hätten nur wenige Menschen während der Entfernung des Blindgängers ihre Arbeitsplätze verlassen müssen. Die Entschärfung sei am Mittag erfolgreich geglückt, sagte der Sprecher. Am frühen Nachmittag wurden die Autobahnen wieder freigegeben.