Stefanie von Berge im Finale der Box-EM

Budva (dpa)

Stefanie von Berge hat das Finale bei den Box-Europameisterschaften in Budva/Montenegro erreicht und kämpft um Gold. Die 21 Jahre alte Kölnerin bezwang am Freitagabend in der olympischen Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm die Serbin Jenela Janicijevic mit 4:1 Punktrichterstimmen. Im Finale am Samstag trifft die Medizinstudentin auf die Polin Aneta Rygielska. Die Vizeeuropameisterin besiegte die türkische Olympiasiegerin und Weltmeisterin Busenaz Surmeneli im zweiten Halbfinale knapp mit 3:2.

Von dpa