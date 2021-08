Steigende Infektionen bei Kindern: SPD will Sondersitzung

Die SPD-Fraktion befürchtet angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bei Kindern einen «Kontrollverlust» und fordert eine Sondersitzung des NRW-Landtags an diesem Donnerstag. Man wolle «nicht länger zusehen, dass die Landesregierung schulterzuckend diese dramatischen Zahlen bei den Kindern» beobachte, begründete Fraktionschef Thomas Kutschaty am Montag in Düsseldorf den Vorstoß. Die Oppositionsfraktion beantragte daher unverzüglich bei Landtagspräsident André Kuper eine Sondersitzung. Man wolle mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) noch in dieser Woche «darüber diskutieren, was er gedenkt zu tun, um Kinder in unserem Land zu schützen.»

Kutschaty nannte die Entwicklung der Corona-Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen besorgniserregend. So liege in NRW etwa in der Gruppe der Fünf- bis 14-Jährigen die Sieben-Tage-Inzidenz - Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche - überwiegend im violetten Bereich, der einen Bereich zwischen 200 und 500 bedeute. In Richtung Landesregierung forderte er: «Da muss deutlich mehr kommen.» Das Landesparlament solle zum Tagesordnungspunkt «Schutz unserer Kinder und Jugendlichen in NRW sichern - Kontrollverlust in der Pandemie beenden» zusammenkommen.