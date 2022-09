Steine auf Züge geworfen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben Steine von einer Brücke auf in den Dortmunder Hauptbahnhof einfahrende Züge geworfen. Zuerst seien zwei Scheiben eines ICE ohne Fahrgäste vermutlich während der Fahrt vom ICE-Werk zum Hauptbahnhof durch einen Steinwurf beschädigt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Mit abgeklebten Scheiben fuhr der Zug anschließend am Sonntagabend weiter. Kurze Zeit später sei ein Regionalzug aus Münster, in dem sich auch Passagiere befanden, mit Steinen beworfen worden. Ein Zeuge soll einen lauten Knall gehört haben, bevor die Scheibe zersplitterte. Der Regionalzug sei anschließend aus dem Betrieb genommen worden.

Von dpa