Steinmeier: 60 Jahre Anwerbeabkommen mit Türkei

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das Ruhrgebiet und macht Station in Mülheim, Essen und Bochum. Anlass ist das deutsch-türkische Anwerbeabkommen von 1961, das Ende Oktober 60 Jahre alt wird. Die Bundesrepublik hatte seit den 1950er Jahren mit mehreren Ländern Anwerbeabkommen geschlossen, da die Arbeitskräfte angesichts des großen Aufschwungs im «Wirtschaftswunderland» nicht ausreichten. Viele sogenannte Gastarbeiter kamen ins Ruhrgebiet.

Steinmeier besucht am Morgen (9.45 Uhr) die Friedrich Wilhelms-Hütte Stahlguss in Mülheim an der Ruhr. Dort spricht er mit Firmenleitung, Betriebsrat und Beschäftigten. In Essen (11.30 Uhr) schaut er sich die Foto-Ausstellung «Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990» an. In Bochum trifft Steinmeier am Nachmittag (14.15 Uhr) auf den Deutsch-Türkischen Sportverein Türkiyemspor Bochum.