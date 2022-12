Stink-Attacken auf Autohäuser in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw)

Unbekannte haben auf sieben Autohäuser in Wuppertal Stink-Attacken verübt. An den Eingängen der Geschäfte sei in der Nacht zum Sonntag eine übelriechende Flüssigkeit verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage.

Von dpa