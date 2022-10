Zugausfälle nach Funkstörung: Bahn spricht von Sabotage 

Eine heftige Funkstörung bei der Bahn in Norddeutschland hat am Samstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen zu empfindlichen Beeinträchtigungen des Fernverkehrs geführt. Ursache war nach Auskunft der Bahn offenbar Sabotage. Obwohl das Unternehmen nach zwei Stunden wieder Entwarnung geben konnte, muss nach Angaben eines Bahnsprechers noch mit Beeinträchtigungen im Laufe des Tages gerechnet werden.

„Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen“, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Die technische Störung hatte am Samstagmorgen nach Angaben der Deutschen Bahn in großen Teilen Norddeutschlands zum kompletten Stillstand im Fernverkehr geführt. Auch Nordrhein-Westfalen wurde von der Zugfunkstörung stark in Mitleidenschaft gezogen.

«Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW», teilte die Bahn im Internet mit. «Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.»

MEHR ZUM THEMA Schienenverkehr Wissing: Bei der Bahn an zwei Standorten Kabel durchtrennt

Das Unternehmen empfahl Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App «DB Navigator» oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: «Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.» Viele Menschen dürften auf der Fahrt ins Wochenende kalt erwischt worden sein.

Reisende, die zwischen Berlin und NRW sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg oder der Schweiz unterwegs waren, sollten laut Bahn Verbindungen über Erfurt und Frankfurt/Main nutzen. Die Folge waren völlig überfüllte Züge auf den Alternativstrecken, wie ein dpa-Reporter aus dem ICE 934 auf der Fahrt nach Frankfurt berichtete. „Kein Durchkommen in den Gängen, weil alles mit sitzenden oder dort stehenden Fahrgästen blockiert ist“, erzählte er. Auch Teile des Regionalverkehrs waren in NRW zeitweise von Zugausfällen betroffen - etwa in Ostwestfalen.

Störung trifft auch die Nordwestbahn

Die massive technische Störung der Deutschen Bahn in Norddeutschland hat auch die Nordwestbahn hart getroffen. „Wir fahren auf einem Großteil der Strecken im Moment nicht“, sagte eine Sprecherin des Bahnunternehmens am Samstagvormittag. Das gesamte Weser-Ems-Netz sei betroffen, außerdem die Regio-S-Bahn und Teile Ostwestfalens. Die einzige Linie, die zumindest zu Beginn noch gefahren sei, sei die RB74 zwischen Bielefeld und Paderborn gewesen.

Alle Verbindungen nach Niedersachsen standen den Angaben zufolge still. Nach Angaben der Deutschen Bahn vom Samstagvormittag wurde die Störung zwar behoben, Beeinträchtigungen sind demnach aber immer noch möglich. Einzelne Ersatzverkehre sollten organisiert werden, kündigte die Nordwestbahnsprecherin an. Auf der Linie RS1 zwischen Verden und Bremen Hauptbahnhof sollten Busse eingesetzt werden.

Auch die S-Bahn Hannover war betroffen, alle Züge standen am Samstagmorgen still, wie ein Sprecher sagte. Die Regionalzüge von Metronom, Enno und Erixx fielen ebenfalls aus.

Digitaler Zugfunk gestört

Die heftigen Probleme seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen, erklärte eine Bahn-Sprecherin. „Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr.“

Die Situation am Hauptbahnhof Hannover

Zahlreiche Reisende warteten auch am Hauptbahnhof Hannover auf ihre Weiterfahrt. Es bildeten sich lange Schlangen am Reisezentrum, vor dem Hauptbahnhof schlossen sich Taxi-Fahrgemeinschaften zusammen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag beobachtete.

In der Bahnhofshalle verteilten Mitarbeiter der Bahn Kaffee und Tee. Zwischenzeitlich standen auch die Regionalzüge still. In Norddeich-Mole fuhr ein Regionalexpress nach Hannover am Samstagvormittag mit fünf Minuten Verspätung ab, weitere Züge wurden zunächst nicht erwartet.

Der Zug aus Norddeich-Mole war mit vielen Fahrgästen besetzt, aber nicht überfüllt. Normal für einen Samstag - zahlreiche Fähren von Norderney und Juist legten an und ab. Ein Schaffner rief mit einem Megafon vom Bahnsteig aus in Richtung Schiffsanleger: „Bitte steigen Sie in diesen Zug ein. In den nächsten Stunden fährt kein Zug von hier.“ Einige Nachzügler liefen daraufhin mit Koffern zum Bahnsteig und stiegen in den Zug ein.