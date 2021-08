«Stop the Taliban»: Demonstration für Luftbrücke

Frauen aus Afghanistan halten bei einer Demonstration der Initiative «Seebrücke» Transparente mit der Aufschrift «Stop the Taliban - Sie zerstören unser Land» und «Wir wollen endlich Frieden und Gerechtigkeit in unserem Land» in der Hand.

Unter dem Motto «Luftbrücke jetzt!» haben in Köln am Dienstag mehrere Hundert Menschen für eine schnelle und unbürokratische Ausreise bedrohter Menschen in Afghanistan demonstriert. Statt der ursprünglich angemeldeten 20 Teilnehmer kam ein Vielfaches an Demonstranten. Veranstaltet wurde der Protest unter anderem von der Organisation Seebrücke. Deren Sprecher forderte ein rasches und unbürokratisches Ausfliegen der Ortskräfte aus Afghanistan. Auf Transparenten erklärten Demonstranten «Stop the Taliban» und «Wir wollen endlich Frieden und Gerechtigkeit in unserem Land». Auch in anderen Städten sollten Kundgebungen stattfinden.