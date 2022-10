Straßenbahn erfasst Auto in Bochum: Zwei Verletzte

Dabei wurden zwei Autoinsassen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Menschen nach dem Unfall am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Demnach befanden sich in dem Wagen zwei Erwachsene und drei Kinder, die das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen konnten. In der Tram waren außer dem Fahrer drei Passagiere, die allesamt unverletzt blieben.