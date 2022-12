Straßenbahnfahrer mit Laserpointer geblendet

Der Fahrer konnte am Dienstagabend in Höhe des Konrad-Adenauer-Platzes noch rechtzeitig wegschauen und wurde nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Bahn hielt zum Zeitpunkt der Tat gerade an einer Signalanlage. Aus welcher Richtung der Laser kam, konnten die Beamten noch nicht sagen. Eine umfangreiche Suche nach der unbekannten Person blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.