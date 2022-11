Streik in Belgien begonnen - Bahnstrecke nach Köln betroffen

Brüssel (dpa)

In Belgien hat in der Nacht zu Mittwoch ein Generalstreik begonnen. Weitreichende Einschränkungen werden im ganzen Land erwartet, unter anderem auf Flughäfen, im Bahnverkehr und in Krankenhäusern. So soll nach Angaben der belgischen Eisenbahn nur jeder vierte Zug fahren. Der Deutschen Bahn zufolge fallen auch einige Zugverbindungen zwischen Köln und Brüssel aus.

Von dpa