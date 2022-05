Streiks an Unikliniken: Neue Verhandlungsrunden vereinbart

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Streit um einen Entlastungstarifvertrag für die Beschäftigten an den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen haben sich die Tarifparteien auf acht neue Verhandlungsrunden bis zum 14. Juni verständigt. Die am Dienstag unterbrochenen Gespräche würden am (heutigen) Freitag fortgesetzt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Düsseldorf mit.

Von dpa