Streiks bei Ikea: Verdi fordert Digitalisierungstarifvertrag

Dortmund/Duisburg/Essen/Kamen (dpa/lnw)

Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag an vier Ikea-Standorten in NRW ihre Forderung nach einem Digitalisierungstarifvertrag unterstrichen. Nach Angaben eines Verdi-Sprechers beteiligten sich etwa in Dortmund mehr als 30 Beschäftigte des schwedischen Möbelherstellers. Infolge der Veränderungen durch die Digitalisierung sei es nötig, Regeln bei der Beschäftigungssicherung aufzustellen, teilte die Gewerkschaft mit. Man wolle auch festschreiben, dass sich Mitarbeiter frühzeitig für veränderte Tätigkeiten qualifizieren können und digitale Systeme sozialverträglich eingesetzt werden.

Von dpa