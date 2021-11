Streit: 18-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

Ahlen (dpa/lnw)

Bei einem Streit am Rande einer Feier in Ahlen (Kreis Warendorf) ist am Wochenende ein 18-Jähriger durch Stiche schwer verletzt worden. Er erlitt Stichverletzungen im Oberkörper und an der Hand. Nachdem zunächst Lebensgefahr bestanden habe, sei sein Zustand nach einer Notoperation stabil, berichtete die Polizei Münster am Montag.

Von dpa