Streit in Asylunterkunft: Mann starb an plötzlichem Herztod

Olpe (dpa/lnw)

Ein nach einem Streit in der zentralen Unterbringungseinrichtung für Asylsuchende in Olpe gestorbener Mitarbeiter war schwer herzkrank. Das hat die Obduktion ergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Der 52-Jährige war am Mittwoch an einem plötzlichen Herztod gestorben, teilten die Behörden mit.

Von dpa