Streit um Absage des Martinszugs in Bonn

Bonn (dpa/lnw)

Die Katholische Kirche hat die Stadt Bonn für die das Hin und Her in Bezug auf die Martinszüge in der Stadt kritisiert. Die Zusage von Oberbürgermeisterin Katja Dörner vom Freitag, dass die verschärften Corona-Regeln nicht für die Martinszüge gelten würden, komme zu spät, teilte Stadtdechant Wolfgang Picken am Sonntag verärgert mit. «Der große Martinszug wird also ausfallen und die Stadtverwaltung trägt dafür die alleinige Verantwortung. Man hat die Martinszüge vor die Wand fahren lassen. Das ist - um es gelinde zu sagen - ein echtes Trauerspiel.»

