Streit um Bahnstrecke im Ruhrgebiet: Noch kein Ende am OLG

Hamm (dpa/lnw)

In einem seit Jahren geführten juristischen Streit um Lärm und Erschütterungen an einer Bahnlinie durch das nördliche Ruhrgebiet hat das Oberlandesgericht in Hamm am Dienstag an alle Seiten appelliert, sich außergerichtlich zu einigen. «Es ist sinnvoll, dass die Parteien zu vernünftigen Lösungen ins Gespräch kommen. Es besteht die Gefahr, dass wir immer hinterher hinken», sagte der Vorsitzende Richter Hans-Friedrich Funke bei der mündlichen Verhandlung.

Von dpa