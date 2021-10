Streit um Parkplatz endet mit Messerstichen: Vier Verletzte

Hagen (dpa/lnw)

Ein Streit um Parkplätze in Hagen hat in einer Schlägerei und Messerstecherei geendet. Vier Männer im Alter von 29, 40, 30 und 42 Jahren wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag berichteten. Der 30-Jährige erlitt Schnittverletzungen. Den Angaben zufolge ging die Auseinandersetzung am Donnerstagabend um die Parksituation von den vier Männern aus, die aus zwei benachbarten Familien kamen. Sie endete in einer Schlägerei mit rund 20 Menschen, bei der ein Messer gezückt wurde.

Von dpa