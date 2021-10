Streit um Verbrennung von Papageien-Buch landet vor Gericht

Amtsrichterin Anna Beining sagte am Freitag laut Gerichtssprecherin, eine Bücherverbrennung sei zwar eine «fragwürdige Form der Kritikäußerung», könnte aber von der Meinungsfreiheit dennoch gedeckt sein. Zudem sei fraglich, ob die Beklagte tatsächlich für die Verbreitung des Videos verantwortlich sei und ob Wiederholungsgefahr bestehe.

Die Papageienliebhaberin und Buchkritikerin hatte argumentiert, sie habe das Verbrennen des Buches in einem Feuerkorb nicht gefilmt und das Video auch nicht im Internet veröffentlicht. Verhandlungen über einen Vergleich scheiterten am Freitag. Die Richterin nahm sich bis zum 22. Oktober Bedenkzeit und will dann verkünden, ob sie die Klage tatsächlich abweist (Az.: 96 C 63/21).